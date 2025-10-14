Макрон распустит парламент

- в этом случае

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае вынесения вотума недоверия правительству Себастьяна Лекорню он не назначит нового премьер-министра, а распустит парламент.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью RFI сказал официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

На заседании Кабинета министров Брежон процитировал слова Макрона, отметив, что предложения о вотуме недоверия правительству Лекорню следует расценивать как "предложения о роспуске парламента".

По словам представителя правительства, Макрон отметил, что против нынешнего французского правительства внесено два вотума недоверия - один со стороны ультраправых, другой - со стороны ультралевых, "что показывает, что некоторые не хотят вести диалог".