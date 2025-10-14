https://news.day.az/azerinews/1788176.html Sabah bu ərazidə qaz kəsiləcək Sabah Saray qəsəbəsində qaz kəsiləcək. Trend xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işləri ilə bağlı 15.10.2025,10:00-dan Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Qaz təminatı gün ərzində bərpa ediləcək.
Sabah bu ərazidə qaz kəsiləcək
Sabah Saray qəsəbəsində qaz kəsiləcək.
Trend xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təmir işləri ilə bağlı 15.10.2025,10:00-dan Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Qaz təminatı gün ərzində bərpa ediləcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре