Sabah bu ərazidə qaz kəsiləcək

Sabah Saray qəsəbəsində qaz kəsiləcək.

Trend xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təmir işləri ilə bağlı 15.10.2025,10:00-dan Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Qaz təminatı gün ərzində bərpa ediləcək.