ОБСЕ дала по рукам армянским реваншистам

Автор: Мехти Ахмедзаде

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен находится в Ереване, где провела пресс-конференцию с Араратом Мирзояном.

На встрече с журналистами глава ОБСЕ, как истерят армянские СМИ, опустила вопрос про возвращение армян в Карабах и поддержала роспуск минской группы.

Валтонен спросили, есть ли возможность "репатриации" переселенцев из Карабаха после закрытия Минской группы ОБСЕ, на что она парировала провокационный вопрос и подчеркнула важность долгосрочного мира в регионе. Затем Мирзоян рассказал о том, как армянские власти работают над их интеграцией в Армению.

Слово "репатриация" здесь, конечно же, является провокацией. Журналист пытался добиться от председателя ОБСЕ прямого ответа, что косвенно подтвердило бы то, что Карабах якобы "родина уехавших армян". Хотя общеизвестно, что на территорию Азербайджана их активно переселяли еще со времен Российской империи, а затем и в советский период, когда демографический баланс в регионе целенаправленно изменяли в пользу армянского населения.

Если кто-то и может говорить о возвращении на родину, так это азербайджанцы, которые стали вынужденными переселенцами в результате военной агрессии Армении и оккупации Карабахского региона нашей страны.

Собственно, понимая, что лучше в эту яму лучше не лезть, Валтонен ясно дала понять, что мандат Минской группы ОБСЕ завершен, и будущее региона определяется двусторонними договоренностями между Азербайджаном и Арменией.

То есть, по сути, ОБСЕ подтвердила армянским журналистам-провокаторам реальность: Карабах - это Азербайджан, а любые размышления о т.н. "репатриации" - это игра, которая не работает. И чем раньше реваншисты примут новую реальность, тем быстрее им же самим станет лучше, ведь Армения только выигрывает от инициатив Баку.