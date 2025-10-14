Мерца сравнили с комнатным растением

Канцлер Германии Фридрих Мерц стоял один в последнем ряду рядом с комнатным растением, поскольку с ним никто не хочет разговаривать. Таким образом сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Алис Вайдель высказалась о роли Берлина в переговорном процессе по Газе.

Как передает Day.Az, видеозапись ее речи опубликована на YouTube-канале издания Welt.

"Фридрих Мерц стоит там один, и никто не хочет с ним разговаривать, его ставят рядом с комнатным растением в последнем ряду", - сказала она.

По словам политика, Германия заняла "роль стороннего наблюдателя" в этом переговорном процессе. Она также отметила, что ФРГ также играет нулевую роль в попытках мирно решить конфликт на Украине.

"Я потеряла всякую надежду на это неумелое правительство. То, что мы поддерживаем что-то подобное, как немецкое федеральное правительство, - это пятно позора в нашей истории", - заключила она.