Азербайджан и Казахстан начнут обмен электронными разрешениями на международные автоперевозки

Азербайджан и Казахстан начнут обмен электронными разрешениями (e-Permit) на международные автоперевозки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министерство транспорта Казахстана сообщило, что соглашение было достигнуто в ходе 21-го заседания Межправительственной комиссии Казахстана и Азербайджана, прошедшего в Баку.

Также сообщается, что планируется провести в первом квартале 2026 года заседание Смешанной комиссии по автомобильным перевозкам и продолжить цифровизацию логистики через интеграцию систем Digital Trade Corridor и Digital Logistics Platform.

Отметим, что 14 октября 2025 года в Баку состоялось 21-е заседание совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном. Заседание прошло под председательством министра транспорта Казахстана Нурлана Сауранбаева и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова. В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств и деловых кругов обеих стран.

По итогам заседания был подписан Протокол, включающий 17 направлений взаимодействия - от торговли и инвестиций до транспорта, энергетики, цифровизации, экологии, культуры и молодежной политики.