https://news.day.az/society/1788115.html Продлен арест задержанного со стороны СГБ бывшего главы ИВ Гахского района В суд поступило представление о продлении меры пресечения в отношении бывшего главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в результате операции Службы государственной безопасности (СГБ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, представление следственного органа было рассмотрено на процессе в Сабаильском районном суде. Мера пресечения в виде ареста в отношении Мусы Шекилиева продлена на 4 месяца.
Глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев был задержан в результате операции СГБ.
Ему предъявлено обвинение в преступлении, связанном с присвоением суммы в особо крупном размере с использованием служебного положения.
