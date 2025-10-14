https://news.day.az/officialchronicle/1788131.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Египет - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Египет. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева с в Египет (12-13.10.2025)."
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Египет - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Египет.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева с в Египет (12-13.10.2025)."
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре