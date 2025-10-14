На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Египет

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Египет.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева с в Египет (12-13.10.2025)."