Сколько будут стоить билеты на новые аттракционы на бакинском бульваре?

Стоимость билета на одноразовое посещение аттракционов, возобновляющих работу в Приморском национальном парке, составляет четыре маната.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении Приморского бульвара в Баку.

Было отмечено, что новые аттракционы начинают работать на прежнем месте.

Для покупки билетов, помимо касс, имеются билетные терминалы, сказали в Управлении.