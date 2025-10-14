https://news.day.az/society/1788163.html Сколько будут стоить билеты на новые аттракционы на бакинском бульваре? - ФОТО Стоимость билета на одноразовое посещение аттракционов, возобновляющих работу в Приморском национальном парке, составляет четыре маната. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении Приморского бульвара в Баку. Было отмечено, что новые аттракционы начинают работать на прежнем месте.
Стоимость билета на одноразовое посещение аттракционов, возобновляющих работу в Приморском национальном парке, составляет четыре маната.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении Приморского бульвара в Баку.
Было отмечено, что новые аттракционы начинают работать на прежнем месте.
Для покупки билетов, помимо касс, имеются билетные терминалы, сказали в Управлении.
