В двух промышленных парках Азербайджана зарегистрированы новые резиденты

В Агдамском промышленном парке и промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" зарегистрированы новые резиденты.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана Эльчин Кязымов в рамках 30-й юбилейной Каспийской строительной недели.

По его словам, новый резидент промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" реализует проект по производству холодильного оборудования на площади 2,5 гектара.

"В течение года на предприятии будет производиться более 3680 единиц холодильного оборудования 5 видов. Инвестиционная стоимость строящегося предприятия составляет 8 миллионов манатов.

Недавно зарегистрированный резидент Агдамского промышленного парка реализует проект по производству мебели. В рамках проекта предусмотрено производство мебели различного назначения, мягких панелей и металлических аксессуаров. Годовая производственная мощность предприятия составит 4 тысячи единиц мебели. Инвестиционная стоимость завода составляет 6 миллионов манатов", - отметил он.

Э. Кязымов подчеркнул, что на этих двух предприятиях будет создано в общей сложности около 100 постоянных рабочих мест.

"Кроме того, в настоящее время предпринимателями, желающими стать резидентами этих двух промышленных парков, представлено в Агентство развития экономических зон более 10 проектов. В основном представленные проекты включают производство строительных материалов, мебели, текстиля, предметов домашнего обихода и т. д.", - заключил пресс-секретарь.