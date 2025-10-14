Chery представила шестиместный флагманский внедорожник Fulwin T11

В Китае представили новый шестиместный флагманский кроссовер Chery Fulwin T11 EREV, сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 199, 9 тыс. юаней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина автомобиля составляет 5205 мм, ширина - 1998 мм, а высота - 1800 мм при колесной базе 3120 мм. В салоне могут разместиться шесть человек, включая водителя. У машины закрытая решетка радиатора с вертикальными ламелями, узкие светодиодные фары, фонари, объединенными в единый элемент световой полосой, LiDAR-сканер на крыше, многоспицевые колесные диски и хромированные вставки.

В салоне Chery Fulwin T11 EREV есть 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 30-дюймовый тачкрин мультимедийной системы и потолочный экран для задних пассажиров диагональю 17,3 дюйма.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора, выступающего в качестве генератора, а также одного или двух электродвигателей в зависимости от типа привода. Мощность - 265 и 469 л.с. соответственно. Запас хода достигает 1,4 тыс. километров.