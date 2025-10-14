Оппозиция Мадагаскара собрала подписи для отставки президента

Оппозиционные фракции в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) Мадагаскара собрали подписи 110 из 151 депутата, что достаточно для проведения чрезвычайной сессии с целью вынесения вотума недоверия президенту Андри Радзуэлине и его последующей отставки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Orange.

Тем временем Радзуэлина, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, объявил о роспуске палаты. Заместитель спикера и лидер оппозиционеров в Нацассамблее Ситени Рандрианасулуниайку поставил под сомнение законность указа президента. По его словам, документ не имеет юридической силы, поскольку о нем было объявлено в соцсетях и, соответственно, на нем отсутствуют подпись президента и печать. Оригинала палата не получала.

О дальнейших возможных шагах палаты не сообщается. Оппозиционеры намерены добиться полного пересмотра конституционных основ государственных структур.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят антиправительственные выступления молодежи, к которым постепенно присоединились оппозиция, а также часть армии и полиции.