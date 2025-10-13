Подписано соглашение о прекращении огня в Газе

Президент США Дональд Трамп подписал со странами-посредниками - Египтом, Катаром и Турцией - соглашение по прекращению огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Документ был подписан в ходе международного саммита, посвященного соглашению, проходящем на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить американскому лидеру высшую государственную награду страны - орден Нила. Глава Египта принял решение о награждении Трампа в знак признания "его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов", в частности ключевое участие "в прекращении войны в Газе".