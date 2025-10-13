Автор: Акбер Новруз, Azernews

В меняющемся ландшафте глобальной политики едва ли найдётся регион, который так наглядно отражает сложность трансформации, как постсоветское пространство. Спустя более трёх десятилетий после распада СССР новые независимые республики продолжают искать деликатный баланс между суверенитетом и зависимостью, реформами и инерцией. Содружество Независимых Государств (СНГ), созданное для сохранения сотрудничества между бывшими советскими республиками, постепенно превратилось в отражение этих противоречий - организацию, застрявшую между ностальгией по старому порядку и поисками новой идентичности.

Лишь немногие страны сумели превратить вызовы постсоветского периода в возможности. Азербайджан является ярким примером: несмотря на разрушительные последствия войны, оккупации и почти миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, он превратился в одно из самых успешных и стабильных государств региона.

Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность благодаря военной силе и дипломатической решимости, но и интегрировал освобождённые земли в национальную экономическую систему. Сегодня мир на Южном Кавказе приносит дивиденды, выходящие далеко за рамки региона. Стабильность и развитие Баку породили новые политические и экономические реалии, открыв широкие возможности для торговли, инвестиций и регионального сотрудничества.

После своей победы Азербайджан взял на себя инициативу в мирном процессе - основанном на принципах суверенитета и территориальной целостности. Тем временем многолетний армяно-азербайджанский конфликт, некогда считавшийся нерешаемым, подходит к завершению. В Центральной Азии складывается новая динамика: страны региона стремительно углубляют связи с Европейским союзом. Политический и экономический интерес к Центральной Азии вырос сильнее, чем за все последние три десятилетия. Этот рост интересов начинается с Южного Кавказа. Страны СНГ находятся всего в нескольких шагах от региональной интеграции.

Фактически Азербайджан стал ключевым актором этой трансформации. Укрепляя сотрудничество со странами СНГ - особенно Центральной Азии, - он превращается в важнейший узел торговли, энергетики и транспорта. Такой подход является ядром долгосрочной стратегии Азербайджана, который рассматривает страны СНГ не только как рынки или транзитных партнёров, но как участников формирования общего пространства стабильности, энергетического взаимодействия и связности от Каспия до Европы.

С января по август 2025 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ превысил 5 миллиардов долларов, демонстрируя устойчивую положительную динамику. По данным Государственного таможенного комитета, это составило более 15 процентов от общего товарооборота Азербайджана - ясный показатель того, что экономическая интеграция с регионом продолжает углубляться. Но для Баку это сотрудничество выходит за рамки цифр. Оно укоренено в общей истории, культурной близости и общих вызовах - тех самых основах долгосрочного регионального партнёрства.

Благодаря Азербайджану инициативы, которые раньше существовали лишь на бумаге, превратились в осязаемые проекты с измеримыми результатами. Транспортные коридоры, соединяющие Восток и Запад, транснациональные энергетические сети и развитие Организации тюркских государств - всё это элементы новой архитектуры регионального порядка.

Будущее постсоветского пространства лежит не в изоляции или подчинении, а в том, что можно назвать суверенным прагматизмом - способности каждого государства извлекать выгоду из глобального взаимодействия, не поступаясь независимостью. Основы смещаются от военно-силовых парадигм к экономическим и финансовым моделям.

Чужие рецепты редко приносят устойчивое процветание. Подлинная стабильность и прогресс начинаются тогда, когда страны следуют собственной формуле успеха - беря лучшее из внешнего мира, но лишь в рамках своего суверенитета и интересов.