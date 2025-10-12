https://news.day.az/world/1787521.html В Калифорнии возле пляжа рухнул вертолет - ВИДЕО Вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он разбился на шоссе Тихоокеанского побережья - перед курортом Waterfront Beach Resort в Хантингтон-Бич. На борту вертолета находились два человека, и оба выбрались.
В Калифорнии возле пляжа рухнул вертолет - ВИДЕО
Вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он разбился на шоссе Тихоокеанского побережья - перед курортом Waterfront Beach Resort в Хантингтон-Бич.
На борту вертолета находились два человека, и оба выбрались. Три человека на улице получили ранения, и все были доставлены в больницу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
