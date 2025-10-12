В Калифорнии возле пляжа рухнул вертолет

Вертолет упал возле пляжа в американском штате Калифорния.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он разбился на шоссе Тихоокеанского побережья - перед курортом Waterfront Beach Resort в Хантингтон-Бич.

На борту вертолета находились два человека, и оба выбрались. Три человека на улице получили ранения, и все были доставлены в больницу.

