Азербайджан - один из самых активных членов ОТГ

12-й саммит Организации тюркских государств в Габале является одной из последовательных и регулярных инициатив, направленных на усиление многосторонней солидарности и сотрудничества между государствами-членами.

Об этом в комментарии Day.Az этом сказала профессор Ульвийе Санылы Айдын - преподаватель факультета бизнеса Университета Докуз Эйлюль, кафедры международной торговли и бизнеса.

По ее словам, страны, входящие в организацию, при любой возможности собираются вместе.

"Частое проведение таких саммитов, в которых участвуют представители на самом высоком уровне, не только расширяет качественные и количественные параметры сотрудничества между сторонами, но и вносит вклад в институциональное развитие Организации тюркских государств. Саммит имеет особое значение и для Турции. Ведь с обретением независимости тюркскими государствами у Турции расширились возможности для маневра на международной арене. Укрепление этой структуры непосредственно служит национальным интересам Турции, которая до 1990-х годов была единственным тюркским государством в мире, и создаёт для неё новые возможности выбора во внешней политике", - отметила Айдын.

Профессор подчеркнула, что Азербайджан является одним из активных государств-членов, часто принимающих мероприятия Организации тюркских государств.

"Проведение саммита в Азербайджане в этом контексте вполне естественно. В последнее время Азербайджан добился значительных успехов в туристическом секторе. Проведение встречи в Габале - одном из самых популярных направлений внутреннего и международного туризма, известном своей природной красотой, историей и культурой - оценивается очень высоко. Следует также подчеркнуть, что Габала долгое время была местом расположения радиолокационной базы, позволявшей обнаруживать все виды воздушного движения и межконтинентальные баллистические ракеты в Северном полушарии, включая территории стран Организации тюркских государств. Проведение саммита Организации тюркских государств именно здесь, в Габале, несёт в себе особое символическое значение", - считает преподавать Университета Докуз Эйлюль.

Она подчеркнула, что понятие "Тюркский мир" не является новым.

"Однако до 1990-х годов в силу сложившихся обстоятельств оно оставалось на уровне идеологии и идеи. Тем не менее, это понятие нашло своё отражение в ряде литературных, политических и культурных произведений. Сегодня Организация тюркских государств заново формулирует понятие "Тюркский мир". Она нацелена на сотрудничество, которое служит интересам тюркских государств, приносит ощутимые результаты и способствует углублению и расширению экономических, политических, культурных и социальных связей. В этом смысле экономическое сотрудничество между государствами-членами ОТГ имеет важное значение. Экономическое сотрудничество, основанное на торговых интересах, способствует укреплению и развитию партнерства между странами также и в других сферах", - сказала Айдын.

По ее словам, Организация тюркских государств приняла мир, благосостояние и стабильность в качестве своих основных принципов: "Эта структура не была создана для противодействия какой-либо другой организации или объединению. Вопросы, обсуждаемые на саммитах, направлены на укрепление экономического сотрудничества и разработку стратегий, поддерживающих эти фундаментальные принципы. Кроме того, государства Тюркского мира географически не ограничиваются какой-либо одной областью, а охватывают обширную территорию. Я считаю, что при реагировании на геополитические процессы страны-члены Организации тюркских государств действуют, принимая во внимание эту особенность. Поскольку из-за географического положения единый ответ иногда может вступать в противоречие с интересами отдельных стран-участниц. Тем не менее, согласно основным принципам организации, глобальная и региональная стабильность и мир в целом считаются приоритетом".

В заключение профессор заявила, что на фоне последних геополитических событий собрание тюркских государств в азербайджанском городе Габала имеет значение с точки зрения единства, солидарности, общих интересов и стратегических целей. С полноправным членством Туркменистана Организация тюркских государств выйдет на новый уровень, особенно в области энергетического сотрудничества.

Хаял Хатамзаде

Перевод и оформление: Мехти Ахмедзаде