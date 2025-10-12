Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности во всех возможных ценовых диапазонах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В категории до 999 юаней в тройку лучших попали Redmi Note 14 5G, Redmi Note 15 и Redmi 14C.

Возглавил список лучших смартфонов стоимостью до 1999 юаней Redmi Turbo 4, за которым следуют Redmi Turbo 4 Pro и игровой Honor GT.

Звание лучших до 2999 юаней досталось субфлагманским Redmi K80 Extreme Edition, Redmi K80 Pro и Redmi K80.

Лучшими смартфонами стоимостью до 3999 юаней оказались Honor GT Pro, Nubia Z70 Ultra и Honor Magic 7.

В категории смартфонов стоимостью от 4000 юаней лучшим назван игровой смартфон новейший Xiaomi 17, а также игровые RedMagic 10 Pro и RedMagic 10S Pro.

Эксперты из AnTuTu отметили, что при цене от 4000 юаней соотношение цены и качества становится менее важным. В этой ценовой категории на первый план выходят личные предпочтения пользователей: размер экрана, качество изображения, производительность системы и другие характеристики.