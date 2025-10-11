Азербайджан встречает "Дни балета" - праздник гармонии, грации и вдохновения

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета впервые в истории страны представляет масштабный культурный проект "Дни балета", сообщает Day.Az.

Символичным девизом этого художественного форума стала фраза "История, написанная движением", в которой заключён весь смысл замысла - отражение судьбы, чувств и красоты через язык танца. Новый проект призван открыть зрителю многогранный мир академической сцены, объединить ценителей искусства и подарить им возможность вновь прикоснуться к волшебству балета.

Торжественное открытие "Дней балета" состоится 15 октября на сцене Дворца Гейдара Алиева показом легендарного балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь".

С 15 октября по 11 ноября в рамках фестиваля пройдут:

постановки выдающихся произведений национального балетного искусства;

мастер-классы с участием известных артистов балета;

научная конференция и общественные дискуссии.

Проект "Дни балета" соединяет богатое наследие классического искусства с современными художественными тенденциями, открывая новую страницу в истории национальной культуры.

