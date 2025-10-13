https://news.day.az/society/1787653.html Какая самая популярная поисковая система в Азербайджане? В августе этого года Google продолжал оставаться самой популярной поисковой системой в Азербайджане - с долей в 89,89%, передает Day.Az. По информации, полученной Trend в статистическом центре Global Stats, доля поисковой системы Google выросла на 0,4 процентных пункта по сравнению с июлем текущего года.
Доля поисковой системы "Яндекс" за отчетный период снизилась на 1,35 процентных пункта и составила 2,19 процента.
В июле текущего года доля поисковой системы Bing снизилась на 2,3 процентных пункта, до 3,92 процента, а доля Yahoo снизилась на 0,7 процентных пункта, до 1,49 процента.
