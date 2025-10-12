https://news.day.az/azerinews/1787615.html Düzgün ədalət mühakiməsi heç zaman diqqətdən kənarda qalmamalıdır - Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti Mən böyük şərəf və iftixarla Beynalxalq Hakimlər Assosiasiyasının tədbirində iştirak edirəm. Bu il assosiasiya iclası bir çox dünyanın üzləşdiyi məhkəmə hakimlərinin kölgəsindədir.
Mən böyük şərəf və iftixarla Beynalxalq Hakimlər Assosiasiyasının tədbirində iştirak edirəm. Bu il assosiasiya iclası bir çox dünyanın üzləşdiyi məhkəmə hakimlərinin kölgəsindədir.
Trend xəbər verir ki, bu fikirləri Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti Duro Sessa Bakıda keçirilən Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının (IAJ - International Association of Judges) 67-ci Baş Assambleyasının iclasında bildirib.
O, qeyd edib ki, bu gün məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı məsələlərdə mediada böyük kampaniya var:
"Düzgün ədalət mühakiməsi heç zaman diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Bu konfrans da bununla bağlı danışmalıdır".
