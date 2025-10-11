Во Франции советники министров начали искать работу в частном секторе

Советники и помощники министров в правительстве Франции из-за политического кризиса в стране пытаются покинуть работу во власти и перейти в частный сектор. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале говорится, что настроения в окружении президента республики Эммануэля Макрона на текущей неделе были "мрачными". Причиной послужила отставка Себастьяна Лекорню с поста премьер-министра.

"Помощники и советники кабинета министров рассылают резюме в поисках работы в частном секторе", - сообщили журналисты.

Как рассказал один из источников издания, к политическому кризису во Франции привел роспуск нижней палаты парламента в 2024 году. Он назвал это событие "глупым и раздражающим". В то же время источник отметил, что в тот момент власти считали необходимым вести агитацию для сдерживания правых сил. Но в последнее время "эта энергия испарилась".