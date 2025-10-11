Они крадут не данные — они крадут время! Соцсети стирают память и взламывают мозг

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о социальных сетях.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Они воздействуют на наш мозг так же, как казино - тонко, расчетливо, с прицельным ударом по дофамину. Новостные ленты бесконечны, контент эмоционально перегружен, а время - ускользает. Память и восприятие реальности искажаются: дни кажутся короче, годы пролетают быстрее. Но этот эффект можно преодолеть - если научиться пользоваться соцсетями осознанно, а не позволять им пользоваться нами.

Самое частое слово в английском языке - time, время. Мы преклоняемся перед ним, понимая, что оно - единственная невосполнимая ценность. Без времени не происходит ничего. И всё же большинство людей тратит его с удивительным легкомыслием. Мы возмущаемся, когда корпорации крадут наши данные, но молчим, когда они крадут наше время - день за днём, лайк за лайком, сторис за сторис.

Причина этой апатии проста: масштабы кражи незаметны. Социальные платформы годами ускоряют наше субъективное восприятие времени, тем самым буквально укорачивая жизнь. И делают это настолько искусно, что человек редко осознаёт, как его минуты растворяются в цифровой ленте.

Каждый из нас терял время в соцсетях. Вы заходите "на пару минут" проверить новости, и вдруг - полчаса исчезло. Наука даже придумала для этого термин - 30-minute ick factor, "отвращение за 30 минут". Исследования показали, что пользователи TikTok и Instagram уже через несколько минут перестают осознавать течение времени, даже если им напоминать об этом. Это не случайность, а инженерный расчёт.

Президент и один из основателей Facebook Шон Паркер однажды признался:

"Главная идея этих платформ заключалась в том, чтобы человек как можно больше проводил у нас времени и уделял нам максимум внимания".

Ирония в том, что сам Паркер не пользуется социальными сетями. "Они съедают слишком много времени", - сказал он.

Чтобы понять, как нас обкрадывают, нужно разобраться, как мозг воспринимает время - это называется хроноцепция. Человек ощущает течение времени неравномерно: неприятные события кажутся более долгими. Именно поэтому минуты страха во время землетрясения кажутся часами.

Но восприятие времени - это не только ощущение момента, а ещё и память. Мы редко осознаём время в настоящем; мы вспоминаем его ретроспективно. Чем больше деталей и эмоций связано с событием, тем длиннее оно кажется нам в воспоминании. Социальные сети делают обратное: лишая события глубины и значимости, они разрушают хронологию нашей жизни. Мы помним не дни, а вспышки, не события, а реакции.

Так память стирается, превращаясь в поток - быструю, беспощадную реку, в которой теряются смыслы.

А ведь время - это не просто ресурс. Это сама ткань жизни. И сегодня именно за неё идёт самая незаметная, но самая опасная война - война за наше внимание.

Иногда мгновение кажется коротким, но в памяти оно растягивается, обретая глубину и плотность, словно прожитое во сне. А бывает наоборот - время будто замедляется, но потом исчезает из памяти, оставляя пустоту. Этот феномен известен как парадокс отпуска: во время отдыха дни пролетают быстро, потому что мозг переполнен новыми впечатлениями и событиями. Но по возвращении назад кажется, будто отпуск длился дольше, чем был на самом деле. Почему? Потому что каждое яркое воспоминание добавляет прошлому протяженность, наполняет его плотью и смыслом.

И наоборот - часы, проведенные в зале ожидания аэропорта, тянутся мучительно долго. Каждая минута кажется вечностью. Но спустя пару дней человек едва ли вспомнит эти часы: воспоминания пусты, события не за что зацепиться. В ретроспективе это время кажется коротким, почти несуществующим.

Социальные сети действуют по тому же принципу, только гораздо коварнее. Они одновременно ускоряют восприятие времени в моменте и стирают память о прошлом. Это двойной удар - по вниманию и по памяти.

Попробуйте вспомнить, что именно вы видели в ленте, когда в последний раз заходили в соцсети. Посты? Лица? События? Вряд ли. Вы помните лишь само состояние - рассеянное, утомленное, будто после долгого сна. Исследования подтверждают: социальные сети ухудшают и кратковременную, и долговременную память. Лента новостей становится современной версией реки Леты - мифических вод забвения, где души теряли память, чтобы начать всё сначала. Только теперь мы теряем память не о прошлых грехах, а о собственном времени.

Так откуда берётся этот эффект Леты?

На первый взгляд, кажется, что соцсети должны замедлять восприятие - ведь человек постоянно выбирает, оценивает, переживает эмоции. Однако запоминается мало. Дело в том, что когда каждый пост - тревожный, скандальный или сенсационный - мозг перестаёт реагировать. Возникает эффект эмоциональной толерантности: тревога становится нормой, удивление - рутиной. А рутина не запоминается. Отсюда - иллюзия ускоренного времени, жизни, сжатой до мельканий экранных вспышек.

Но за этой иллюзией стоит целая индустрия. Технологические корпорации не просто создают алгоритмы - они нанимают специалистов по привлечению внимания, которые разрабатывают интерфейсы, способные удерживать пользователя как можно дольше. Их цель не просто развлечь - а похитить ваше время, не оставив следов.

Чтобы понять, как работает этот механизм, достаточно вспомнить историю дизайна казино. В 1970-х годах игрок по имени Билл Фридман стал легендой индустрии: он первым систематизировал приёмы, заставлявшие посетителей терять чувство времени. Его книги до сих пор считаются библией для разработчиков игровых залов.

Фридман взял на вооружение приёмы из розничной торговли. Так, супермаркеты проектировались как лабиринты: чтобы добраться до молока и хлеба, покупатель должен был пройти мимо десятков витрин, где на него охотились рекламные ловушки. Так возник эффект Груэна - состояние, когда человек забывает, зачем пришёл, и начинает блуждать, совершая импульсивные покупки.

Фридман перенёс этот принцип в казино: он строил их как запутанные лабиринты, где даже путь к туалету превращался в маршрут через ряды сияющих автоматов. Пространство было наполнено звуками, вспышками света, людскими возгласами. Игрок терял ориентацию и переставал думать, действуя на автопилоте.

Он категорически отвергал открытую планировку: наоборот, делил залы на маленькие кабинки. Игрок видел лишь ближайшие автоматы, слышал чужие радостные крики и невольно шёл туда, где, как ему казалось, происходит нечто важное. Так он забредал всё глубже - физически и психологически.

Дорожки в его казино никогда не имели резких поворотов - ведь каждый поворот заставляет человека задуматься, а значит, может пробудить критическое восприятие. Фридман добивался плавных линий, бесконечных маршрутов без начала и конца, чтобы человек двигался, не осознавая, куда и зачем.

Этот дизайн оказался поразительно эффективным - и именно его принципы легли в основу цифровых лабиринтов социальных сетей. Ленты, уведомления, автопрокрутка, "похожие видео" - всё это современные зеркала Фридмана, созданные для того, чтобы мы теряли счёт времени, блуждая между экранами, как игрок между автоматами.

Только в отличие от казино, здесь нет выигрыша. Есть лишь тихая, незаметная потеря - памяти, концентрации, жизни.

Идеи Билла Фридмана произвели настоящую революцию в индустрии азартных игр - от Лас-Вегаса до Макао. Но самое поразительное - то, как принципы его "игровой архитектуры" перекочевали в цифровой мир. Со временем именно эти приёмы стали фундаментом дизайна социальных сетей, где они оказались ещё более эффективными: теперь манипулируют не телом игрока, а сознанием пользователя.

Когда-то ленты новостей имели конец. Можно было дойти до последнего поста - и это был тот самый "поворот под прямым углом", о котором писал Фридман, момент пробуждения: человек выходил из режима автопилота. Но вскоре появились бесконечная прокрутка и автовоспроизведение - цифровые аналоги извилистых дорожек казино. Так пользователи перестали замечать, где начало, где конец, а вместе с этим - перестали замечать время.

Сегодня социальные платформы превратились в лабиринты, в которых можно блуждать бесконечно. Каждая страница усеяна ссылками, каждая ссылка - это дверь в новый коридор. Поисковые результаты перемешаны с "рекомендациями", уведомления маскируют новости под личные сообщения - и всё это создаёт ощущение движения, тогда как на деле человек стоит на месте.

По сравнению с казино, социальные сети действуют куда тоньше. Они дезориентируют не только в пространстве, но и во времени. Наши новостные ленты - это не просто цифровые лабиринты, а лабиринты времени. Прямая дорога во времени - это последовательность событий: сначала - причина, потом - следствие, всё связано, упорядочено, осмысленно. Именно такая последовательность позволяет памяти создавать структуру, а сознанию - ощущать течение времени.

Исследования показывают: человек лучше всего запоминает информацию, представленную в виде связного повествования. Когда есть сюжет - есть и ощущение времени. Когда события следуют друг за другом логично, мозг строит ментальную карту, где можно ориентироваться. А соцсети, наоборот, лишают нас этой карты.

Каждая публикация в ленте - обрывок, фрагмент, оторванный от контекста. У новостной ленты нет начала, середины и конца, поэтому мозг не может превратить поток в историю. Это словно читать книгу во время урагана: страницы перелистываются с бешеной скоростью, сюжет распадается, и текст теряет смысл. В итоге память не удерживает этот хаос - потому что память держится на связях, а не на случайных вспышках.

Так мы теряем не только время, но и само содержание прожитого. Мы можем пересказать сюжет фильма, который смотрели год назад, но почти не помним новости, прочитанные вчера. Забывание становится системным - его встроили в архитектуру цифровой среды.

И всё же, несмотря на это, мы снова и снова возвращаемся к лентам. Почему? Потому что нам приятно терять время. Исследования показывают: пользователи оценивают время, проведённое в соцсетях, как приятное именно тогда, когда они перестают о нём думать. Когда человек забывает обо всём, включая часы, ему кажется, что он отдыхает. И специалисты по привлечению внимания - те самые "архитекторы сознания" - делают всё, чтобы мы не жалели о потраченном времени. Ведь если время исчезает бесследно, то и сожалеть не о чем.

А когда сожаление всё-таки возникает, социальные сети умеют вернуть нас обратно. Принцип тот же, что и в казино Фридмана: создаётся эффект тревожного ожидания - боязнь пропустить что-то важное. В казино игрок слышал крики радости из соседней кабинки и шёл проверить, что там происходит. В соцсетях ту же роль играют пуш-уведомления: "Вы пропустили обновление", "Друг добавил новую историю", "Срочные новости". Это цифровое эхо соседней кабинки, взывающее к нашему инстинкту участия.

Именно так нас удерживают в лабиринте. Целый день - сообщения, сигналы, вспышки, упоминания. Наше внимание мечется между экраном и реальностью, между прошлым и настоящим. Мы теряем способность быть здесь и сейчас. И чем дольше остаёмся внутри этого потока, тем сильнее растворяется ощущение времени - той единственной реальности, в которой действительно происходит жизнь.

В результате постоянного переключения внимания возникает эффект, который психологи называют затратами на переключение внимания. Каждый раз, когда человек переходит с одной задачи на другую, мозг тратит дополнительные секунды, энергию и усилия, словно перезапуская операционную систему. Эти микрозадержки накапливаются, и незаметно для самого человека они начинают искажать ощущение времени. Социальные сети питаются именно этим - бесконечными микропереключениями. Уведомления, всплывающие окна, смена контента - всё это дробит внимание, снижает концентрацию, делает восприятие фрагментарным. И даже когда человек не использует соцсети, его мозг уже приучен к постоянным отвлечениям, и реальность начинает восприниматься поверхностно, как очередная лента новостей.

Но если мы понимаем механизм, значит, у нас есть шанс вырваться. Существует немало способов замедлить субъективное течение времени - вернуть себе ощущение "длинного дня" и насыщенной жизни. Первый и, пожалуй, самый действенный - ограничить использование социальных сетей или вовсе отказаться от них. Исследования показывают, что даже краткий цифровой детокс способен замедлить внутренние часы. Особенно быстро эффект проявляется у тех, кто раньше испытывал зависимость: всего за несколько недель они начинают ощущать время иначе - спокойнее, осознаннее, плотнее. Более того, крупное исследование с участием 35 тысяч человек доказало: отказ от социальных сетей заметно улучшает психическое состояние, снижая уровень тревожности и усталости.

Однако у этой медали есть оборотная сторона. Люди, избавившись от Facebook*, Instagram* или TikTok, нередко переключают освободившееся время на другие приложения - игры, мессенджеры, платформы с теми же встроенными механизмами манипуляции вниманием. Лабиринт просто меняет форму. Особенно опасны чат-боты, которые уже перенимают "казиношную" архитектуру Фридмана: они создают бесконечные петли общения, порождая новые вопросы вместо ответов, компенсируя неясность многословием.

Такие системы формируют особый вербальный эффект Груэна - пользователь теряет нить разговора, запутывается в ответах, снова и снова возвращается, чтобы "разобраться", но лишь углубляется в иллюзию смысла. Алгоритмы при этом подтверждают его собственные заблуждения, создавая комфортную ловушку уверенности - цифровую "кроличью нору", из которой трудно выбраться.

Современные чат-боты становятся всё более лабиринтными. Они нередко заканчивают ответы вопросами - словно протягивают руку, предлагая "ещё чуть-чуть поговорить". А теперь корпорация Meta** и вовсе намерена наделить их функцией рассылки непрошеных сообщений на основе предыдущих диалогов. Это уже не просто алгоритм - это персонализированная кабина Фридмана, только с искусственным интеллектом вместо крупье. И последствия могут быть схожими: расфокусировка внимания, искажение восприятия времени, ухудшение памяти.

Таким образом, корень проблемы - не столько в соцсетях или чат-ботах, сколько в их архитектуре: в криволинейных, запутанных лабиринтах, где нет начала и конца. Спасение - в противоположном подходе. Нужно научиться делать "резкие повороты", выстраивать ясные цели, ставить точки. Только движение по прямой - к осмысленным целям - способно вернуть контроль над временем.

В сущности, те же самые технологии можно обратить себе на пользу. Соцсети и чат-боты не обязаны быть врагами - если использовать их осознанно. Не для бесцельного блуждания, а для поиска, обучения, работы. Тогда они наполняют жизнь содержанием, а не опустошают её.

Теперь, когда мы знаем, как именно платформы ускоряют время, можно действовать наоборот - замедлять его. Для памяти и восприятия нужны яркие стимулы: новые впечатления, сильные эмоции, значимые события. Соцсети подменяют это симуляцией - они создают иллюзию насыщенности, но убивают саму способность чувствовать.

Настоящая насыщенность - в реальности. Чтение книги вместо бессмысленной прокрутки, прогулка или путешествие вместо бесконечного скролла, разговор с живым человеком вместо комментариев под постом - всё это возвращает ощущение длительности жизни.

Психологи называют это осознанностью - умением удерживать внимание в настоящем моменте. И десятки научных исследований подтверждают: между развитой осознанностью и замедленным субъективным временем существует прямая связь. Когда мы живём "здесь и сейчас", время перестаёт ускользать.

Поэтому - перестаньте листать свою жизнь, как ленту новостей. Остановитесь, почувствуйте момент, запомните его. И, возможно, вы заметите, что день вдруг стал длиннее.

Чем меньше мы живём на автопилоте, тем больше запоминаем. А значит - тем длиннее нам кажется жизнь. Это простая, но фундаментальная истина: осознанность растягивает время. Поэтому выработайте в себе привычку сопротивляться привычке. Замечайте моменты, когда действуете автоматически - пролистываете ленту, берёте телефон без причины, открываете уже знакомое приложение просто потому, что "так принято". И каждый раз спрашивайте себя: зачем я это делаю? Есть ли в этом смысл? Есть ли альтернатива? Если ответ неочевиден - закройте экран, встаньте, сделайте что-то иное. Любое осознанное действие возвращает вам власть над временем.

Главный враг памяти - рутина. А лучший союзник - удивление. Мозг запоминает новое, а привычное - стирает. Именно поэтому время в детстве кажется бесконечным: каждый день полон открытий, событий, эмоций. А с возрастом оно сжимается, потому что дни становятся похожими друг на друга. Мы повторяем жесты, маршруты, фразы - и мозг перестаёт их фиксировать. Прошлое превращается в серую ленту без опорных точек.

Удивление - это и есть самый мощный замедлитель времени. Психологи называют это эффектом неожиданности: всё новое, непредсказуемое, яркое запоминается лучше и ощущается как более длительное. Более того, как показали эксперименты, даже события, происходящие сразу после чего-то неожиданного, воспринимаются как растянутые во времени. Новизна - это не просто эмоция, это механизм, который заставляет мозг работать в режиме высокой чуткости, фиксируя каждую деталь.

Поэтому, если хотите, чтобы жизнь казалась длиннее, ищите новизну. Меняйте маршруты, привычки, впечатления. Делайте выбор осознанно, а не по инерции. Стройте дни вокруг смыслов, а не вокруг уведомлений. Ставьте цели, завершайте дела, позволяйте себе эмоции. Не бойтесь удивляться, ошибаться, пробовать. Чем больше неожиданностей вы впустите в жизнь, тем медленнее она будет течь.

Не позволяйте технологическим гигантам диктовать вам ритм. Их алгоритмы работают не в ваших интересах: они ускоряют время, чтобы вы не заметили, как тратите его.

Сенека писал: "Самая короткая и беспокойная жизнь у тех, кто не помнит прошлого, пренебрегает настоящим и боится будущего". Именно к этому нас подталкивают социальные сети - к беспамятству, рассеянности и тревоге. Но выбор всё равно за нами. Мы можем поступить наоборот: помнить, быть, чувствовать.

Важно не то, сколько дней в вашей жизни, а как вы их проживаете.

Цените настоящее, ведь однажды вы оглянетесь назад и поймёте - именно эти мгновения были самыми живыми.

Не отдавайте их на откуп лентам, которые завтра забудете.

Выключите экран. Вдохните. Посмотрите вокруг.

Вот оно - настоящее.

А значит, вот оно - время.