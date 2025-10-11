Турция и Сирия обсудят вопросы безопасности

В воскресенье, 12 октября в Анкаре состоится встреча между представителями Турции и Сирии, на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области безопасности и текущие события.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", министерство иностранных дел Турции опубликовало письменное заявление о завтрашней встрече между Турцией и Сирией.

В заявлении сообщается, что во встрече, посвященной сотрудничеству в области безопасности и обсуждению текущих событий, примут участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации (МİT) Ибрагим Калын и их сирийские коллеги.