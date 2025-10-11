В небольшом американском городе Лиланд, штат Миссисипи, произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на мэра населенного пункта Джона Ли.

По словам главы города, инцидент произошел ночью на главной улице. Люди приехали в город на матч выпускников школы Leland High School.

Ли добавил, что четверых пострадавших доставили в больницу с помощью вертолета. Информация об их состоянии уточняется. В настоящее время расследование продолжается.