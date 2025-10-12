Тяжелая авария на трассе Баку - Шамахы

12 октября 2025 года на 85-м километре дороги Баку-Шамахы примерно в 17:01 произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" с государственным регистрационным номером 90-KC-387 и "Mercedes" с государственным номером 90-EE-321.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную дорожную полицию, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы.

По факту происшествия проводится расследование.