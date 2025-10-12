Трамп захотел помочь Китаю

Президент США Дональд Трамп, комментируя эскалацию нового торгового конфликта с Пекином заявил, что "хочет помочь" китайской стороне.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Не беспокойтесь о Китае, все будет в порядке! Высокоуважаемый председатель Си [Цзиньпин] просто переживает не лучший момент. Он не хочет [экономической] депрессии для своей страны, как и я. США хочет помочь Китаю, а не навредить ему", - написал американский лидер.