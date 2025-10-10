Азербайджан и СНГ: контуры новой реальности

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Осень 2025 года застала Азербайджан в состоянии редкого для постсоветского пространства баланса: с одной стороны, страна уверенно наращивает экономическое и логистическое присутствие в Содружестве Независимых Государств, с другой - сохраняет стратегическую свободу маневра, выстраивая отношения без идеологических иллюзий и политических привязок. Прагматизм, на котором держится эта политика, приносит конкретный результат: за первое полугодие 2025 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 25,3%, достигнув 3,9 млрд долларов, а к концу августа перевалил за 5 млрд - около 15-16% всей внешней торговли страны.

Эта динамика - не результат низкой базы и не статистическая игра. Премьер-министр Али Асадов, выступая в Душанбе, подчеркнул: взаимная торговля в формате СНГ выросла более чем на 21%, превысив 4,7 млрд долларов за восемь месяцев. Это - показатель глубинного процесса, в котором Азербайджан из периферийного участника становится системообразующим центром постсоветского экономического пространства.

Внутри Содружества у Азербайджана сложилась чёткая карта ключевых партнёров: Россия, Казахстан и Узбекистан формируют стратегический треугольник, Беларусь, Киргизстан и Таджикистан добавляют отраслевые направления, прежде всего в сельском хозяйстве, машиностроении и строительстве.

Россия сохраняет статус главного партнёра: в январе-феврале 2025 года на неё приходилось 11-12% всей внешней торговли Азербайджана и более 20% импорта. С Россией связан почти миллиард долларов оборота только за два месяца, причём значительную часть составляет ненефтяной экспорт - около трети его портфеля. Казахстанский вектор растёт ещё быстрее: двусторонний товарооборот за январь-август превысил 540-550 млн долларов (+33% г/г), а энергетическое сотрудничество углубляется - только за восемь месяцев через нефтепровод BTC прошло около 0,93 млн тонн казахстанской нефти с планом увеличения до 2,2 млн тонн в год.

Узбекистан демонстрирует взрывную динамику: восьмимесячный товарооборот вырос на 48%, превысив 290 млн долларов. Здесь речь идёт не только о товарах, но и о долгосрочной кооперации - от нефтегаза до машиностроения и образования. SOCAR и Uzbekneftegaz заключили соглашение о разработке Устюртского региона, предусматривающее 3D-сейсмику и поисковое бурение с перспективой добычи. Количество азербайджанских компаний в Узбекистане выросло за последние годы с 178 до 278.

Однако за этим ростом скрываются и вызовы. Импорт из СНГ увеличивается быстрее, чем экспорт (+31% против +10-11% за январь-июль), что связано с масштабной модернизацией Карабаха и строительством новых индустриальных зон. Это целенаправленный и осознанный выбор, но он оборачивается нагрузкой на валютный баланс и делает экономику чувствительнее к внешним шокам. В реальном выражении экспорт за семь месяцев сократился на 9,6% - прежде всего из-за снижения цен на углеводороды и изменения товарной структуры.

Выход из этой асимметрии - наращивание ненефтяного экспорта. Уже сегодня видны три мощных направления роста: агропродукция (чай, фрукты, консервы), строительные материалы и металлопродукция. Только за первые два месяца 2025 года экспорт сахара вырос на 59%, чая - на 25%, цементного клинкера - на 27%, труб - на 82%, арматуры - на 43%. Это прямой ответ на растущие потребности России и Центральной Азии в условиях активных инфраструктурных программ.

А главный стратегический ресурс Азербайджана сегодня - это его логистическое положение. За три года грузопотоки по Среднему коридору выросли почти на 90%, превратившись из географического проекта в полноценную экономическую систему.

Порт Алят уже сегодня способен обрабатывать до 25 млн тонн грузов в год, формируя логистический хаб для Казахстана и Туркменистана. Азербайджан располагает крупнейшим на Каспии торговым флотом, а модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году устранила "узкие места" и увеличила пропускную способность. Девять международных аэропортов создают уникальную для региона связность "море-рельс-воздух", минимизируя временные потери.

Средний коридор постепенно превращается в энергетическую магистраль: за январь-август 2025 года через BTC прошло около 0,93 млн тонн казахстанской нефти, а в 2026-м объём может достичь 2,2 млн тонн и выше при условии модернизации портов Актау и Курык и оптимизации качества нефти. Транзит через Туркменистан за первые четыре месяца 2025 года вырос на 20%, превысив 2 млн тонн. Всё это делает связку "Каспий-Кавказ" одной из ключевых артерий трансконтинентальной торговли.

Не менее важен и южный вектор. Совместно с Ираном Азербайджан строит мост через Араз у Агбенда и ускоряет строительство железной дороги Горадиз-Агбенд, создавая альтернативу старому проекту "Зангезурского коридора" и формируя устойчивый сухопутный маршрут в Нахчыван через дружественную территорию.

Решение о присвоении Лачину статуса культурной столицы СНГстало не просто символическим жестом, а частью большой политико-экономической стратегии. Лачин, переживший годы разрушения в период оккупации, становится площадкой не только для культурного возрождения, но и для закрепления новой постконфликтной реальности. Весной и летом здесь прошли Молодежный лагерь СНГ, Дни кино, международная выставка "Цвета единства", целый ряд круглых столов. Всё это сопровождалось восстановлением инфраструктуры и формированием комфортной городской

Саммит СНГ в Душанбе 10 октября стал важной вехой в вопросах коллективной безопасности. Государства Содружества приняли Концепцию военного сотрудничества до 2030 года, программу совместных действий по защите внешних границ на 2026-2030 годы, а также программу борьбы с терроризмом и экстремизмом. Впервые на уровне СНГ речь идёт о системной координации компетенций, совместимости систем связи и управления, а также о совместных мероприятиях в сфере безопасности.

Обсуждается и формат "СНГ+" - площадка для взаимодействия с внешними партнёрами и сопряжения с другими региональными организациями. С 2026 года председательство в СНГ перейдёт к Туркменистану, что открывает новые возможности для интеграции Центральной Азии в общую систему кооперации.

Для Азербайджана участие в этом формате - это прежде всего обмен практиками и координация в таких сферах, как охрана границ, борьба с терроризмом и киберугрозами. В отличие от блоковых структур, Баку не связывает себя жёсткими военными обязательствами, сохраняя свободу действий и получая при этом преимущества от совместных программ. Перечень документов, принятых в Душанбе, обсуждался заранее на профильных советах СНГ, что свидетельствует о высокой степени согласованности и зрелости сотрудничества.

Этот год стал испытанием также для азербайджано-российских отношений. Летом Баку фактически приостановил деятельность "Спутник Азербайджан", а прокуратура предъявила претензии ряду его сотрудников. В самой России усилились силовые акции против этнических азербайджанцев. Эти события заметно охладили атмосферу, но не подорвали экономическую основу сотрудничества.

Переломным стал саммит в Душанбе. Встреча Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина обозначила готовность сторон "перелистнуть страницу" и сосредоточиться на прагматичных направлениях - логистике, промышленной кооперации, гуманитарных проектах. Особую роль сыграло признание российской стороной ответственности за трагедию пассажирского рейса AZAL в декабре 2024 года. Путин публично заявил о завершении следствия, пообещал компенсации семьям погибших и наказание виновных. Этот шаг снял главный эмоциональный барьер и открыл пространство для рационального диалога.

На практике это выразилось в том, что, несмотря на политическую турбулентность, торговля с Россией осталась на высоком уровне, а доля российской продукции в импорте стабильно превышает 20%. При этом Азербайджан активно диверсифицирует поставки и усиливает вектор на Центральную Азию, снижая зависимость от российского направления.

Если Россия остаётся ключевым экономическим партнёром, то Центральная Азия превращается для Азербайджана во "вторую опорную ногу". Казахстанский энерготранзит через BTC уже перестал быть символическим - сотни тысяч тонн нефти прокачиваются через Азербайджан, и потенциал может превысить 2,2 млн тонн в год при модернизации инфраструктуры. Это усиливает роль Баку как энергетического хаба между Европой и Центральной Азией.

Сотрудничество с Узбекистаном выходит за рамки торговли: соглашение SOCAR-Uzbekneftegaz по Устюртскому региону переводит отношения в геологическую плоскость, а кооперация в машиностроении, строительстве и цифровых сервисах расширяет экономическую повестку. Количество азербайджанских компаний в Узбекистане уже превысило 270, и динамика продолжает расти.

С Туркменистаном укрепляется связка "порт-порт" на Каспии: за первые четыре месяца 2025 года транзит превысил 2 млн тонн, а двусторонние перевозки стабильно превышают 1 млн тонн за полугодие. Это позволяет разгрузить восточное плечо Среднего коридора и создать резервные маршруты на случай перегрузок в Грузии или Турции.

Сотрудничество с Таджикистаном и Киргизстаном развивается в сферах торговли, водных ресурсов, энергетики, строительства и агропромышленного комплекса. Потенциал здесь далеко не исчерпан, и Азербайджан постепенно выстраивает долгосрочные партнёрства на всей территории Центральной Азии.

III Игры стран СНГ, завершившиеся 8 октября, стали показательным примером того, как гуманитарная политика может работать на стратегические цели. Это событие вышло далеко за рамки спортивного календаря: оно продемонстрировало организационные возможности Азербайджана, распределение потоков участников и гостей по регионам и способность государства развивать инфраструктуру, не концентрируя ресурсы только в столице. Более того, такие мероприятия создают основу для общественной дипломатии и закрепляют новую политическую и территориальную реальность - в том числе в Карабахе.

Символизм здесь не менее важен, чем экономика. Когда Президент Ильхам Алиев в Душанбе говорил о том, что подобные события укрепляют дружбу и сотрудничество "как внутри Содружества, так и за его пределами", он фактически обозначал стратегию "мягкой силы", которая встраивается в общую геополитическую конструкцию Баку. Культурные инициативы, гуманитарные программы и спортивные события становятся инструментами, которые не просто сопровождают экономические и политические проекты, но и создают им более устойчивую общественную и международную легитимность.

На фоне всей динамики 2025 года у Азербайджана остаются серьёзные вызовы. Во-первых, это структура экспорта. Его реальный объём за семь месяцев сократился почти на 10%, что говорит о необходимости срочной диверсификации и наращивания ненефтяного сегмента. Ставка на поставки агропродукции, строительных материалов, металлоизделий и химии короткого цикла - не просто альтернатива, а жизненно важная стратегия.

Во-вторых, импорт растёт быстрее экспорта. Для инвестиционного цикла это нормально, но при изменении внешней конъюнктуры - например, при колебаниях валютного курса или мировых цен - это может создать давление на платёжный баланс. Здесь нужны адресные меры: развитие экспортного кредитования, ускорение сертификации продукции, создание удобных логистических сервисов для малого и среднего бизнеса.

В-третьих, Средний коридор, несмотря на впечатляющие темпы роста, остаётся уязвимым. Узкие места - это морская перевозка через Каспий, координация портовых расписаний и тарифов с Казахстаном и Туркменистаном, цифровизация процедур. Без устранения этих проблем потенциал коридора не будет реализован в полной мере.

Политические риски тоже не исчезли. Российское направление остаётся потенциальным источником турбулентности - от регуляторных решений до медийных кампаний. Однако признание Москвой ответственности за катастрофу рейса AZAL создаёт шанс на "разумную нормализацию", которая будет опираться не на эмоции, а на расчёт.

Наконец, вопросы безопасности требуют тонкого подхода. Концепция военного сотрудничества СНГ до 2030 года открывает возможности для координации, но Азербайджану важно избегать втягивания в блоковые обязательства, которые могут ограничить его стратегическую автономию. Ключевая задача - превращение рамочных документов в реальные механизмы совместной работы на границах, в борьбе с терроризмом и киберугрозами.

Ключевая стратегическая задача Азербайджана на 2026 год - перейти от инвестиционного импорта к экспансии на рынки СНГ собственной продукции. Агропромышленность, стройматериалы, металлопродукция, химия, цифровые сервисы - эти направления уже показывают двузначные темпы роста и могут стать основой для долгосрочного экспорта.

Не менее важно устранить "бутылочное горлышко" Каспия. Без синхронизации с Казахстаном и Туркменистаном по паромному флоту, терминалам и расписаниям объём казахстанской нефти в BTC останется на уровне 2,2 млн тонн в год, тогда как потенциал - значительно выше.

Приоритетом остаётся и завершение железнодорожной линии Горадиз-Агбенд и моста через Араз - это обеспечит устойчивую сухопутную связь с Нахчываном и снизит зависимость от политической воли соседей.

А если инициатива "СНГ+" получит институциональную форму, Азербайджан должен использовать её как площадку для "сшивки" транспортных, энергетических и цифровых систем Евразии - от Организации тюркских государств и Европейского союза до Китая и Ближнего Востока.

... Азербайджан подходит к 2026 году с гораздо более мощным логистическим потенциалом и широкими возможностями для экспорта в СНГ. Экономика сотрудничества для Баку - это не "ностальгия по постсоветскому", а сеть конкретных маршрутов, контрактов и рынков, где страна выступает не ведомым, а организующим центром.

Собственная инфраструктура, выверенная дипломатия даже после сложных кризисов и работающий гуманитарный контур превращают Азербайджан в узловую точку евразийского пространства. Рост товарооборота, принятые в Душанбе решения по безопасности и новые соглашения в энергетике и логистике подтверждают это.

2025 год показал, что Азербайджан способен не только адаптироваться к мировой турбулентности, но и извлекать из неё стратегические преимущества. 2026-й станет временем, когда этот потенциал можно будет превратить в систему - с новыми коридорами, новыми рынками и новой ролью страны как центра силы на постсоветском и евразийском пространстве.