Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Узбекистане

Группа военнослужащих азербайджанской армии отбыла в Узбекистан для участия в совместных региональных учениях "Единство - 2025", которые пройдут в Самаркандской области Республики Узбекистан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Цель совместных региональных учений, в которых примут участие коммандос и расчёты БПЛА из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, состоит в повышении профессионального уровня военнослужащих стран-участниц в ходе антитеррористических операций, обеспечении устойчивого мира в регионе и обмене опытом.

Совместные региональные учения "Единство - 2025" продолжатся до 21 октября.