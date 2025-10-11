Азербайджан почти втрое нарастил товарооборот с Таджикистаном

За январь-август этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Таджикистаном составил 10,1 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 6,1 миллиона долларов или в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчетный период товарооборот с Таджикистаном составил 0,03% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

За январь-август текущего года экспорт из Азербайджана в Таджикистан составил 9,3 миллиона долларов, что на 5,9 миллиона долларов или в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

В то же время импорт из Таджикистана в Азербайджан достиг 761 тысячи долларов, увеличившись на 208 тысяч долларов или 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, что за январь-август 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 32,118 миллиарда долларов США, что на 1,123 миллиарда долларов или 3,6% больше, чем годом ранее.

На экспорт пришлось 17,065 миллиарда долларов, а на импорт - 15,053 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом экспорт сократился на 1,166 миллиарда долларов или 6,4%, тогда как импорт увеличился на 2,29 миллиарда долларов или 17,9%.

В результате в внешней торговле Азербайджана зафиксировано положительное сальдо в размере 2,013 миллиарда долларов, что на 3,455 миллиарда долларов или в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.