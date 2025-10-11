"Реал" нацелен купить Холанда в случае продажи Винисиуса

Мадридский "Реал" связался с представителями форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда с целью оценить вероятность его перехода в испанский гранд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, у "сливочных" могут появиться "огромные" деньги грядущим летом, поскольку существует вероятность продажи нападающего Винисиуса Жуниора в неназванный саудовский клуб за € 250 млн. Полученные от этой сделки средства "Реал" способен вложить в приобретение норвежского игрока.

Подчеркивается, что "горожане" не хотят продавать 25-летнего форварда, контракт с которым действует до лета 2034 года. Несмотря на это, "сливочные" не собираются отказываться от идеи с трансфером Холанда.

Норвежец играет за "Манчестер Сити" с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 155 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет € 180 млн.