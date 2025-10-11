В некоторых странах Европы закроют телеканалы MTV

Компания Paramount прекратит работу части музыкальных телеканалов MTV в Великобритании, Австрии и Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о закрытии каналов сообщил Broadband TV News.

Операторы затронутых телевизионных платформ сообщили, что MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live после 31 декабря прекратят работу в Великобритании, где проработали почти 40 лет. Доступным на экранах останется MTV HD.

По информации издания, до конца 2025 года прекращение вещания также ожидается в нескольких странах Центральной и Восточной Европы - в том числе в Польше и в Венгрии. MTV может прекратить вещание и в странах Бенилюкса - Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.