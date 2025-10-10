В Азербайджане увеличивается верхний предел размера выплат ряду лиц в агросекторе

Повышается верхний предел наличных денежных выплат в день физическим лицам, занятым на сезонных работах, связанных с производством сельскохозяйственной продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О безналичных расчетах", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечено, что установленная в действующем законе норма (20 манатов) с учетом особенностей производства сельскохозяйственной продукции (сезонности и, исходя из этого, потребности в рабочей силе в определенное время) способствует созданию возможности привлечения физических лиц к выполнению работ производителями продукции на основе гражданско-правовых договоров, поддержке сельхозпроизводителей и лиц, привлекаемых ими к сезонным работам, установлению более гибкого механизма расчетов между сторонами, осуществлению расчетов непосредственно на месте производства (на объекте), а также более гибкой организации производства (сбора) сельскохозяйственной продукции.

Законопроектом предлагается увеличить максимальный размер вышеуказанной ежедневной суммы, которая может быть выплачена указанным лицам наличными, с нынешних 20 манатов до 30 манатов.