Причина катастрофы самолета AZAL связана с несколькими обстоятельствами

Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым назвал ряд обстоятельств, которые привели к катастрофе самолета AZAL.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава российского государства, в частности, сказал: "Первое заключается в том, что в небе находился именно украинский беспилотник. Мы вели сразу три беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России".

По его словам, две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет - если бы это произошло, то самолет рухнул бы на месте.

Он подчеркнул, что поражение произошло не поражающими элементами боевыми, а скорее всего обломками самих ракет.