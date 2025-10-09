Президент России надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества

Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил надежду на продолжение отношений между Москвой и Баку в духе союзничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, российский лидер, в частности, сказал: "Я надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества. Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовывать все его основные положения".