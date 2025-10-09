https://news.day.az/officialchronicle/1786901.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. <...> Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос", - сказал, в частности, глава государства.
