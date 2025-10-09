Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. <...> Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос", - сказал, в частности, глава государства.