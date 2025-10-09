https://news.day.az/society/1786923.html Названо число лиц в Азербайджане, обеспеченных реабилитационными услугами с начала года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-сентябре этого года предоставило услуги по реабилитации 103 тысячам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в сообщении министерства, передает Day.Az.
Названо число лиц в Азербайджане, обеспеченных реабилитационными услугами с начала года
Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-сентябре этого года предоставило услуги по реабилитации 103 тысячам лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Об этом говорится в сообщении министерства, передает Day.Az.
Сообщается, что 57,3 тысячи из них услуги реабилитации были оказаны амбулаторно.
В последние годы в реабилитационных учреждениях агентства, наряду с традиционными методами, внедряются также такие методы реабилитации, как социально-психологическая, йога, танцевальная терапия, иппотерапия и др.
