Армения – на пути отказа от мифов о «великой миссии»

Принятие армянским парламентом заявления о мирном урегулировании с Азербайджаном, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны реваншистских сил, представляет собой глубинный перелом в политической культуре страны. На протяжении трех десятилетий после Первой карабахской войны Армения жила в атмосфере постоянного конфликта, где идеология "освободительного" движения превратилась в основу государственной идентичности. Пашинян, вопреки давлению военных, церковных и оппозиционных кругов, решился окончательно вывести страну из этой логики конфронтации, сделав ставку на мирное сосуществование и экономическое развитие, и попытаться превратить Армению из осажденной крепости в рационального игрока Южного Кавказа.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

По мнению Ирины Цукерман, решение парламента Армении показывает, что в армянском обществе постепенно формируется новая элита, готовая к прагматическому переосмыслению национальных интересов. Традиционная политика, основанная на мифах о "великой миссии" и территориальных притязаниях, привела страну к изоляции и военным поражениям.

"Признавая это, Пашинян выбирает путь трудного, но необходимого компромисса. Он исходит из понимания, что Армения, утратив военный и дипломатический ресурс, не может продолжать бесконечное противостояние с Азербайджаном, который заручился поддержкой Турции и выстроил систему стратегических союзов, включая Израиль и Пакистан", - сказала американский эксперт.

Особенно показателен, по ее мнению, отказ Пашиняна от требований массового возвращения армян, добровольно покинувших Карабах. Подобная риторика, активно поддерживаемая реваншистами, фактически означала бы продолжение конфликта, попытку навязать Азербайджану невыполнимые условия и сохранить искусственную повестку "территориальной компенсации". Пашинян, напротив, признал, что устойчивый мир невозможен без окончательного отказа от иллюзий, отметила Цукерман.

Не менее символичен шаг по отзыву исков против Азербайджана из международных судов, отметила наша собеседница. Эти процессы, как правило, не приносили Армении ощутимых выгод, но служили инструментом политического шантажа и отвлечения внимания от внутренних проблем. Отказ от судебной войны открывает дорогу к двусторонним переговорам и снижает напряженность на дипломатическом уровне. Кроме того, он сигнализирует внешним партнерам, включая Евросоюз и США, что Армения готова к конструктивной повестке и не намерена использовать международные институты как поле для пропагандистской борьбы, отметила Цукерман.

Что же касается реакции оппозиции, называющей Пашиняна "предателем" и "пораженцем", то она демонстрирует кризис старой идеологии, которая строилась на культе территориальных завоеваний и героизации поражений, подчеркнула американский эксперт. Эти силы, по ее словам, не способны предложить альтернативу, кроме возврата в прошлое, когда Армения опиралась на российскую военную поддержку и жила под санкциями геополитической зависимости. Сегодня Москва утратила способность быть гарантом безопасности, а сама Армения все больше переориентируется на Запад и Иран, стремясь диверсифицировать внешние связи. В этом контексте мир с Азербайджаном становится не актом капитуляции, а элементом новой стратегии выживания и самостоятельности, считает Цукерман.

По ее словам, политика Пашиняна отражает понимание того, что современная безопасность строится не на оккупации и конфронтации, а на устойчивых экономических и транспортных связях. Мирное соглашение с Баку открывает перспективы участия в региональных проектах, включая транспортные коридоры, энергетические маршруты и торговлю с Турцией. Для Армении, лишенной выхода к морю и ограниченной в ресурсах, интеграция в кавказскую и ближневосточную логистику становится вопросом экономического возрождения. Без этого страна обречена на застой и отток населения.

"С моральной точки зрения Пашинян демонстрирует редкое для Армении качество - способность взять на себя ответственность за непопулярные, но необходимые решения. Он осознает, что историческая миссия лидера заключается не в поддержании мифов, а в предотвращении новых трагедий. После войны 2020 года Армения оказалась перед выбором: продолжать цикл насилия или искать путь примирения. Премьер выбрал второй вариант, понимая, что без этого невозможно сохранить государственность и избежать новой катастрофы. Важно и то, что Пашинян, действуя вопреки давлению церкви, военных и олигархических структур, укрепляет институт гражданской власти. Это создает прецедент, когда решения принимаются не на основе эмоций и мифов, а через парламент и публичные дебаты. В Армении формируется новая политическая культура, в обществе нарастает запрос на мир, стабильность и развитие. Мир с Азербайджаном - это не уступка, а возможность перезапустить Армению, вывести ее из изоляции и превратить в мост между Востоком и Западом. Этот курс требует мужества и готовности противостоять внутренним атакам, но именно он способен обеспечить стране будущее без войн и трагедий", - резюмировала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева