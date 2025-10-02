Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в документе отмечается, что парламент выражает поддержку совместной декларации лидеров Азербайджана и Армении, подписанной на встрече с президентом США, и приветствует совершённое там же парафирование соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений с Азербайджаном.

Инициатором заявления стала правящая фракция. "За" проголосовали 64 человека. Воздержались - 2 человека. Оппозиция отказалась участвовать в голосовании.

Цель заявления, по мнению "Гражданского договора" - защита суверенитета и территориальной целостности и нерушимости границ Армении, с осознанием важности аналогичного признания границ сопредельных государств и мирного сосуществования для развития Армении.