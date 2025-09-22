Четвертая Республика Никола Пашиняна

Автор: Лейла Таривердиева

Вытопив в субботу на очередном съезде правящей партии "Гражданский договор", премьер-министр Армении Никол Пашинян достаточно четко обрисовал, как собирается действовать в ближайшие годы. И эта программа важна не только для самой Армении, но и для всего региона. Именно армянская сторона была виновницей всех трагедий, постигших Южный Кавказ за последние сто с лишним лет, и именно от нее ожидают коренных изменений в политике и сознании. Потому что без этого на прочный мир и долгосрочную стабильность рассчитывать невозможно.

Очень хорошо, что премьер-министр признает, что Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря миру с Азербайджаном. Очень хорошо, что, в отличие от своих предшественников, он понимает ценность мира и человеческой жизни.

Вообще, надо сказать, что Никол Пашинян всегда отличался правильным пониманием ситуации. Еще будучи в оппозиции, еще до избрания его премьер-министром он высказывал разумные мысли. И потому в Азербайджане были очень разочарованы, когда он начал отплясывать в Шуше и причислять Карабах к Армении.

На съезде своей партии Пашинян постарался пояснить те свои действия. Не всегда логика сказанного была ясной, однако не будем придирчивы. Не получив горячий урок 44-дневной войны, армянское общество не проснулось бы, и глава правительства тогда просто не мог не идти в ногу с десятилетиями навязывавшимися армянам нарративами. Это сегодня он может открыто говорить то, что думает относительно отношений с соседями, а тогда, чтобы удержаться у власти, требовалось не отходить от колеи миацума. И Пашинян старался держаться этого курса, чтобы нравиться массам. Хотя, без сомнений, видел, что такая линия ведет Армению к разрушению государственности.

Вторая карабахская война и поражение Армении сотрясло армянское общество до основания. И сегодня оно способно адекватно воспринимать правду, которую произносит Никол Пашинян. Во всяком случае, об этом свидетельствуют относительная внутриполитическая стабильность.

Открывая съезд, Пашинян объявил, что будут приняты решения, которые "определят основные характеристики жизни РА на предстоящие столетия".

Эти пункты отразились в декларации съезда. И многое из этого можно приветствовать.

Предстоящей стратегической задачей провозглашено установление Четвертой Республики Армения. Очень важно, что после парламентских выборов, который пройдут в июне 2026 года, правящая партия намерена инициировать процесс принятия новой Конституции. Почему Азербайджан особо интересует этот пункт, пояснять излишне.

В своей деятельности правящая партия РА обещает опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года и концепцию неприкосновенности 29 743 кв. км международно признанной территории Армении. Отметим, что за свою целостность и неприкосновенность своих границ Армения может быть совершенно спокойна. Но, конечно же, с условием, что в том же духе она будет относиться и к своим соседям.

Среди задач "Гражданского договора" - активизация сближения с Евросоюзом, но с учетом регионализации и баланса во внешней политике.

Никол Пашинян также не оставляет намерения избавить Армению от Ктрича Нерсесяна. По его мнению, повестку по освобождению Эчмиадзина от нынешнего католикоса нужно реализовать, и чем раньше, тем лучше. И будет лучше, если Ктрич Нерсесян уйдет по собственному желанию.

Что ж, это благая цель. Армянская церковь исторически играет нацияобразующую роль для армянства, формирует менталитет и идентичность армянского народа. Поэтому очень важно, кто будет стоять во главе ААЦ и удастся ли очистить ее от националистических и террористических постулатов. В том виде, в каком армянская церковь пришла к сегодняшнему дню, она является главным врагом армянского народа. Она толкнула армян на преступный путь ненависти, и если Пашиняну удастся изменить традиционные подходы, он может считать, что не напрасно родился на свет.

Хотелось бы вернуться к пляскам в Шуше и провокационным заявлениям с трибуны ханкендинского стадиона. Армянский премьер попытался объяснить свое поведение. Получилось немного коряво. Фраза "Карабах это Армения - и точка", Пашинян объяснил моделью патриотизма, которая была в ходу в те времена. Тут он прав, но ошибается в том, что эта модель была сформирована и навязана армянам советской идеологией. Нет, все гораздо сложнее и корни нездоровой модели куда глубже. Советская власть просто использовала армянский национализм в своих целях, но корни его не намного старее. Если Никол Пашинян не будет учитывать этого момента, проблема может вернуться. Надеемся, что он понимает суть вопроса. Если нет, ему просто не позволят построить ту Четвертую Республику, которую он анонсирует.

Четвертая Республика, в отличие от предыдущих трех, должна быть свободна от пещерного национализма, от ненависти, от нездоровых исторических нарративов и безумных мифов. Она должна провозгласить злом территориальные претензии к соседям. И не только от страха получить ответ, а потому что существуют законы, которые нельзя нарушать. Настоящую революцию Пашиняну предстоит осуществить в сфере образования, если он хочет, чтобы новые жители его Четвертой Республики смогли сохранить свою государственность.

Во всем остальном соседи Армении помогут. Очистившись от скверны национализма, она получит реальные гарантии безопасности и стабильного развития. А безопасность в сегодняшнем мире это настоящая роскошь.