https://news.day.az/politics/1781795.html Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря миру с Азербайджаном - Пашинян Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря миру с Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министра Армении Никол Пашинян на Седьмом съезде правящей партии "Гражданский договор".
"Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря тому, что между Арменией и Азербайджаном установился мир. 8 августа - кульминация долгого процесса", - отметил он.
Кроме того, Пашинян добавил, что в течение года и 7 месяцев на армяно-азербайджанской границе ни один военнослужащий не погиб и не получил ранение, заключив, что это мир.
