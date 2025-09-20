Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря миру с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на Седьмом съезде правящей партии "Гражданский договор".

"Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря тому, что между Арменией и Азербайджаном установился мир. 8 августа - кульминация долгого процесса", - отметил он.

Кроме того, Пашинян добавил, что в течение года и 7 месяцев на армяно-азербайджанской границе ни один военнослужащий не погиб и не получил ранение, заключив, что это мир.