Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в ведомстве сообщили, что согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, 10 октября в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны прогнозируется сильный ветер. Такие погодные условия могут затруднить управление транспортными средствами, ослабить контроль над траекторией движения автомобилей под воздействием ветра и особенно осложнить управление грузовиками с прицепами.

Главное управление дорожной полиции призвало всех участников движения к повышенному вниманию в условиях изменяющейся погоды.

"Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, соблюдать дистанцию, проявлять осторожность при обгоне и маневрах, а также заранее проверять давление в шинах и техническое состояние автомобиля.

В условиях ветреной погоды, особенно на открытых участках дорог и мостах, водители, управляющие грузовыми автомобилями, автобусами и микроавтобусами, должны быть особенно внимательными и избегать резких изменений направления движения.

Пешеходам в ветреную и дождливую погоду следует быть предельно осторожными при переходе дороги, пользоваться исключительно пешеходными переходами и, в условиях ограниченной видимости, носить одежду со светоотражающими элементами.

Водителям велосипедов, скутеров и мопедов также рекомендуется проявлять особую осторожность, поскольку в такую погоду возрастает риск потери равновесия и возникновения неожиданных ситуаций. В случае сильного ветра и дождя им по возможности следует воздерживаться от движения".

ГУ ГДП вновь напоминает, что вне зависимости от погодных условий внимательное и ответственное поведение каждого участника движения играет ключевую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий.