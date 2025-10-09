Стало известно, когда может начаться обмен заложниками между Израилем и ХАМАС

В рамках соглашения между Израилем и ХАМАС израильские заложники могут быть обменяны на палестинских заключённых 13 октября.

Как сообщает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдёт в понедельник. В настоящее время ведётся много работы для их освобождения", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана.