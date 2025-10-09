https://news.day.az/world/1786754.html Стало известно, когда может начаться обмен заложниками между Израилем и ХАМАС В рамках соглашения между Израилем и ХАМАС израильские заложники могут быть обменяны на палестинских заключённых 13 октября. Как сообщает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News. "Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдёт в понедельник.
Стало известно, когда может начаться обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
В рамках соглашения между Израилем и ХАМАС израильские заложники могут быть обменяны на палестинских заключённых 13 октября.
Как сообщает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.
"Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдёт в понедельник. В настоящее время ведётся много работы для их освобождения", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре