"МИР" в Азербайджане: достижения, аудитория, будущее

9 октября Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" отметила день рождения. 33 года в эфире. О премьерах нового телевизионного сезона рассказал председатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин.

- Радик Ирикович, к новому сезону телеканалы стараются подготовить для зрителя самое интересное. Чем будет удивлять зрителя телеканал "МИР"?

- В новом сезоне мы решили сохранить слоган "Этот удивительный телеканал "МИР", потому как по-прежнему нам есть чем удивлять наших зрителей.

Главная премьера - мелодраматический сериал "Понять. Простить". Уникальность проекта заключается в том, что все истории основаны на реальных событиях. Проект хорошо знаком зрителям, он выходит в эфир много лет. А новые серии эпопеи сняты специально для нашего телеканала. Сегодня особое внимание уделяется традиционным семейным ценностям.

И мы вносим свой вклад, рассказывая и показывая, что безвыходных ситуаций не бывает.

Еще одна премьера сезона, которая отвечает современным вызовам - программа "Обману. Нет". В новом проекте, мы разбираем все существующие схемы мошенников, а наши эксперты дают дельные советы, как не попасться на уловки злоумышленников. Уверен, что у зрителей программа будет пользоваться колоссальным успехом.

В новом сезоне весь наш прайм-тайм будет занят уникальным собственным продуктом. Каждый будний день в эфире более 5 часов интеллектуальных телевикторин. Программа "Миллион за 5 минут" весь год показывала стабильно высокую долю, выше средней по каналу. Мы дополнили ее новым форматом "Миллион за 5 минут. Дети". Программа успела завоевать аудиторию и уверенно держится в лидерах по телесмотрению.

Остается в новом сезоне и уже ставшая легендарной викторина "Игра в кино". В год 80-летия Великой Победы мы расширили линейку, в эфир выходит "Игра в кино. Фильмы Победы", а для семейного просмотра - линейка "Игра в кино. Мультфильмы" с Оскаром Кучерой.

- Если говорить о дневном эфирном прайм-тайме, какие позиции вы занимаете среди других крупных телеканалов?

- Зрители очень любят нашу правовую линейку. В новом сезоне остается с нами и самый рейтинговый проект канала

"Дела судебные. Деньги верните!", "Дела судебные. Яблоко раздора" и "Мировое соглашение" с Дмитрием Агрисом. Аудиторные показатели этих программ в России зачастую в три раза превышают среднюю долю канала (6%).

Благодаря этому телеканал "МИР" занимает 11 позицию в дневном прайме среди всех измеряемых телеканалов в России, уверенно оставляя позади "Звезду" и ТВЦ.

- Вы говорите о внушительном росте телесмотрения в России. В других государствах вещания "МИРа" такая же ситуация?

- Зрители стран Содружества полюбили телеканал "МИР". В текущем году телеканал "МИР" - в первой пятерке среди измеряемых телеканалов в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, на пятнадцатом месте в России. В дневном прайме "МИР" занимает 11 позицию в России, а в Беларуси и Казахстане входит в тройку лидеров. Аудитория телеканала превысила 180 миллионов человек.

Наши телевизионные программы ждут и в Баку. Национальное Представительство МТРК "Мир" в Азербайджанской Республике участвует в создании выпусков новостей для всего Содружества, а также тематических программ "Евразия. Культурно", "Евразия. Регионы", "Специальный репортаж", "Пять причин поехать в Азербайджан". А с 28 сентября по 8 октября телеканал "МИР" ежедневно освещал III Игры стран СНГ в Азербайджане. В них приняли участие 1624 спортсмена из 13 стран.

Хочу отметить, что Азербайджанское Национальное Представительство МТРК "Мир" активно участвует не только

в развитии медиаиндустрии, но и ежегодно проводит социально-значимые мероприятия для широкой аудитории.

Так в зимние каникулы была организована экскурсионная программа для школьников по представительству МТРК "Мир", в рамках которой участники познакомились с процессом создания телевизионных программ. 1 июня, в рамках празднования Международного дня защиты детей, совместно с Федерацией шахмат Азербайджана был организован детский шахматный турнир. В конце июня Национальное Представительство МТРК "Мир" совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана провели акцию по очистке берега реки Каспий в одном из общественных пляжей Апшерона, мероприятие привлекло внимание общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Особого внимания заслуживает приуроченная к 33-летию МТРК "Мир" акция по сдаче крови. Акция проводилась совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана, призвана привлечь внимание к важности донорства

и оказать реальную помощь нуждающимся пациентам.

- В структуру МТРК "Мир" входят и другие медиаресурсы. Радио "МИР" тоже растет?

- Да, мы развиваемся. Нас слушают в эфире во многих странах Содружества В этом году исполнилось 15 лет с момента начала вещания Радио "МИР" в России. Сегодня нас слушают более 53 миллионов человек в странах Содружества, более 25 лет программы Радио "МИР" выходят на "Общественном радио Азербайджана".

В декабре прошлого года мы открыли вещание в Санкт-Петербурге, а в 2025 г. к нашей большой, многонациональной семье присоединились ещё 8 городов Казахстана. По-настоящему "мировой", яркий и современный формат радиостанции нравится слушателям, а также находит признание у коллег. Наши радиопрограммы не раз были отмечены премией "Радиомания" за профессионализм и оригинальность.

- Радик Ирикович, у вас есть еще и телеканал "МИР 24" - Первый евразийский, информационный. Что приготовила зрителям его команда?

- Телеканал "МИР 24" продолжает задавать тренды. В новом сезоне мы удивим нашего зрителя интересными и неожиданными спецэффектами. В новом сезоне с понедельника по пятницу в 18:00 - вечерняя информационная программа "Вместе каждый день" выходит в эфир из новой виртуальный студии с дополненной реальностью.

Сохраняют свои позиции такие успешные проекты телеканала "МИР 24", как "Сделано в Содружестве", "Вместе выгодно", "Евразия регионы", "Пять причин поехать в..." На сегодняшний день потенциальная аудитория первого евразийского информационного превышает 80 миллионов человек в 25 странах мира. Положительные отзывы о телеканале "МИР 24" мы регулярно получаем из Азербайджана, за которые благодарны нашим зрителям.

День рождения - это еще один повод сказать "спасибо" всем, кто делает "МИР": авторам и ведущим, инженерам и монтажерам, партнерам и, конечно, зрителям. Вместе - каждый день. Уже 33 года.