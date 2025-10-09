Президент Ильхам Алиев выступил с исторической инициативой проведения совместных учений стран ОТГ - Турецкие СМИ - ФОТО
Турецкие СМИ продолжают освещать итоги 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Как передает Day.Az, в печатных изданиях братской страны вышли статьи на тему значимости расширения оборонного сотрудничества на пространстве ОТГ.
Авторы публикаций акцентировали внимание на предложении Президента Ильхама Алиева по проведению в 2026 году в Азербайджане совместных военных учений государств-членов Организации тюркских государств.
Данная инициатива лидера Азербайджана была названа турецкими СМИ "исторической", а сами совместные учения - "учениями Турана".
Читательская аудитория изданий ознакомлена с выдержками из выступления Президента Ильхама Алиева на саммите в Габале. Подчеркнута значимость взаимодействия стран ОТГ в оборонной сфере.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре