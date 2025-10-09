https://news.day.az/society/1786889.html Названо число принятых за 9 месяцев блок-поездов За 9 месяцев текущего года "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняли 296 блок- поездов, в том числе 113 транзитных поездов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в АЖД. Отмечено, что этот показатель на 39% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
