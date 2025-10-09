Названо число принятых за 9 месяцев блок-поездов

За 9 месяцев текущего года "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняли 296 блок- поездов, в том числе 113 транзитных поездов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в АЖД.

Отмечено, что этот показатель на 39% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

"За отчетный период блок-поездами было перевезено в общей сложности 103 134 TEU контейнерных грузов, что примерно на 20 процентов превышает показатель за аналогичный период 2024 года (86 413)", - добавили в компании.