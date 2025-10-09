Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений
После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений. Экспертиза останков, обнаруженных в захоронениях, доказывает, что убитые азербайджанцы подвергались чудовищным пыткам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева участникам международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".
"Это крайне тяжелая картина. Массовое уничтожение людей путем пыток, бесчеловечное захоронение и сокрытие следов преступления являются серьезными нарушениями международного права", - отметил глава государства.
