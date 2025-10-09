К сведению пенсионеров

10 октября планируется выплата пенсий за текущий месяц в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный фонд социальной защиты (DSMF).

Отмечается, что пенсии граждан, имеющих право на льготные условия, также будут выплачены в соответствии с установленным графиком.