К сведению пенсионеров - уже завтра...

10 октября планируется выплата пенсий за текущий месяц в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный фонд социальной защиты (DSMF). Отмечается, что пенсии граждан, имеющих право на льготные условия, также будут выплачены в соответствии с установленным графиком.