https://news.day.az/politics/1786756.html В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лиц Сегодня в Баку в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц проходит международная конференция на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".
В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лиц
Сегодня в Баку в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц проходит международная конференция на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".
Как сообщает в четверг Day.Az, мероприятие организовано Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре