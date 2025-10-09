https://news.day.az/world/1786846.html Трамп намерен выступить в израильском парламенте Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить в Кнессете - парламенте Израиля. Его слова приводит журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что Трамп может выступить в парламенте Израиля по приглашению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
