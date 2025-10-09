Трамп намерен выступить в израильском парламенте

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить в Кнессете - парламенте Израиля. Его слова приводит журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Трамп может выступить в парламенте Израиля по приглашению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Они хотят, чтобы я выступил в Кнессете, и я определенно сделаю это, если они этого хотят", - сказал глава Белого дома.