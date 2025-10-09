В этой части бакинского поселка временно не будет света

Сегодня, 9 октября, на территории, входящей в сферу обслуживания Баладжарского управления энергоснабжения и сбыта (УЭСС), проходят работы по модернизации и технической проверке воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ. Эти мероприятия направлены на улучшение надежности подачи электроэнергии и обеспечение растущих потребностей потребителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с проведением работ с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии временно ограничена в отдельных районах поселка Баладжары - в зоне Сёюдляр, рядом с Главным управлением дорожной полиции Азербайджанской Республики, а также в новом жилом массиве.

После завершения реконструкции указанные участки будут получать электричество с более высокой стабильностью и качеством.