У Mercedes-Benz рухнули продажи

Продажи автомобилей Mercedes-Benz в мире по итогам III квартала 2025 года снизились на 12% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

"Хотя продажи в Европе, Южной Америке и странах Персидского залива идут хорошо, на наши продажи в третьем квартале повлияла рыночная конъюнктура в Китае", - приводит агентство слова члена правления компании Матиаса Гайзена.

На крупнейших мировых авторынках, в США и Китае, продажи продукции немецкого автопроизводителя снизились по итогам прошедшего квартала на 17% и 27% соответственно.